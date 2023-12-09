Çok Bulutlu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.12.2023 18:13

TRT World Forum'da "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı" paneli düzenlendi

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'te "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı" başlıklı panel yapıldı.

TRT World Forum'da "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı" paneli düzenlendi

"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "TRT World Forum 2023" kapsamında gerçekleştirilen panele, Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Genel Sekreteri Ahmed Nadeem, İngiltere Devlet İletişimi İcra Direktörü Alex Stuart Aiken, Ürdün merkezli Al Mamlaka TV Yönetim Kurulu Başkanı Dana Al Suyyagh, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Direktörü Noel Curran konuşmacı olarak katıldı.

EBU Genel Direktörü Curran, burada yaptığı konuşmada, dijital yayıncılığın etkisinin artmasıyla dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmenin de arttığını belirterek kamu yayıncılarının bununla mücadele etmek için medya okuryazarlığı ve bilginin teyit edilmesine yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Medya kuruluşlarına olan güvenin azaldığına dikkati çeken Curran, kamu yayıncılarının, bu güveni geri kazanması için toplumun tüm kesimlerinin taleplerini yansıtması gerektiğini ifade etti.

Noel Curran, yapay zekanın gazetecilik için zararlı ve yararlı yanları olduğunu belirterek bununla ilgili temel yasal düzenlemelerin dikkatlice yapılması gerektiğine dikkati çekti.

İngiltere Devlet İletişimi İcra Direktörü Aiken ise sosyal medyada dezenformasyonun hızla yayıldığını ve kamu yayıncılarının bunun önüne geçemediğini vurguladı.

Yöneticilik yaptığı kurumda yapay zekanın kullanıldığını söyleyen Aiken, bu teknolojinin insanların kontrolünde olmasının önemine işaret etti.

Toplumun isteklerine kulak verilmeli

Ürdün merkezli Al Mamlaka TV Yönetim Kurulu Başkanı Suyyagh da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, insanlara haberde anlatı geliştirmenin ve olayları kavramsallaştırmanın önemini hatırlattığını kaydetti.

Dünya hızla değişirken kamu yayıncılarının bu hıza yetişemediğini belirten Suyyagh, izleyiciyle sürekli etkileşimde olmanın önemini vurguladı.

Dana Al Suyyagh, kamu yayıncılarının genç nesilleri eğitme konusundaki kıymetli rolünün altını çizerek onlara sosyal medyada bulamayacakları bilgilendirici içerikleri sunduğunu söyledi.

ABU Genel Sekreteri Nadeem ise kamu yayıncıları ile toplum arasındaki bağların zayıfladığını dile getirerek toplumun kendilerinden hakikati göstermelerini istediğini aktardı.

Kendilerini geliştirme şansları olduğunu ifade eden Ahmed Nadeem, cesur olup toplumun isteklerine kulak vermeleri gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER
TRT World Forum
Sıradaki Haber
TRT World Forum'da "Jeopolitiğin Geri Dönüşü: Yeni Yüzyılda Rekabetler ve Yeniden İttifaklar" oturumu yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:49
Hafize Gaye Erkan '2024'te takip edilmesi gereken kadınlar' listesine girdi
18:26
TRT World Forum'da "Küresel Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmek" başlıklı panel düzenlendi
18:26
TRT World Forum'da "Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi? Yıkıcı Musibet mi?" paneli düzenlendi
18:12
İngiliz medyası: ABD ve İngiliz uçakları İsrail'e askeri destek verdi
18:27
TRT World Forum'da "Jeopolitiğin Geri Dönüşü: Yeni Yüzyılda Rekabetler ve Yeniden İttifaklar" oturumu yapıldı
18:17
Turkcell Genel Müdürü Koç: Turkcell olarak yapay zeka konusunda çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
FOTO FOKUS
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze için sokaklarda
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze için sokaklarda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ