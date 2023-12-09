TRT World Forum'da "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı" paneli düzenlendi

"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen "TRT World Forum 2023" kapsamında gerçekleştirilen panele, Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Genel Sekreteri Ahmed Nadeem, İngiltere Devlet İletişimi İcra Direktörü Alex Stuart Aiken, Ürdün merkezli Al Mamlaka TV Yönetim Kurulu Başkanı Dana Al Suyyagh, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Direktörü Noel Curran konuşmacı olarak katıldı.

EBU Genel Direktörü Curran, burada yaptığı konuşmada, dijital yayıncılığın etkisinin artmasıyla dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmenin de arttığını belirterek kamu yayıncılarının bununla mücadele etmek için medya okuryazarlığı ve bilginin teyit edilmesine yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Medya kuruluşlarına olan güvenin azaldığına dikkati çeken Curran, kamu yayıncılarının, bu güveni geri kazanması için toplumun tüm kesimlerinin taleplerini yansıtması gerektiğini ifade etti.

Noel Curran, yapay zekanın gazetecilik için zararlı ve yararlı yanları olduğunu belirterek bununla ilgili temel yasal düzenlemelerin dikkatlice yapılması gerektiğine dikkati çekti.

İngiltere Devlet İletişimi İcra Direktörü Aiken ise sosyal medyada dezenformasyonun hızla yayıldığını ve kamu yayıncılarının bunun önüne geçemediğini vurguladı.

Yöneticilik yaptığı kurumda yapay zekanın kullanıldığını söyleyen Aiken, bu teknolojinin insanların kontrolünde olmasının önemine işaret etti.

Toplumun isteklerine kulak verilmeli

Ürdün merkezli Al Mamlaka TV Yönetim Kurulu Başkanı Suyyagh da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, insanlara haberde anlatı geliştirmenin ve olayları kavramsallaştırmanın önemini hatırlattığını kaydetti.

Dünya hızla değişirken kamu yayıncılarının bu hıza yetişemediğini belirten Suyyagh, izleyiciyle sürekli etkileşimde olmanın önemini vurguladı.

Dana Al Suyyagh, kamu yayıncılarının genç nesilleri eğitme konusundaki kıymetli rolünün altını çizerek onlara sosyal medyada bulamayacakları bilgilendirici içerikleri sunduğunu söyledi.

ABU Genel Sekreteri Nadeem ise kamu yayıncıları ile toplum arasındaki bağların zayıfladığını dile getirerek toplumun kendilerinden hakikati göstermelerini istediğini aktardı.

Kendilerini geliştirme şansları olduğunu ifade eden Ahmed Nadeem, cesur olup toplumun isteklerine kulak vermeleri gerektiğini kaydetti.