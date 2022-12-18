Gabar Dağı, yıllarca terörle ve teröristlerin barınma alanları olarak anıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyonlarıyla artık terörle değil petrol rezerviyle isminden söz ettiriyor.

2022 yılında dünyada yapılan ilk 10 petrol keşfinden birisi Gabar'da yapıldı. TRT Haber ekibi Gabar'a giderek çalışmaları yakından izledi.

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıkladı. "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik." dedi.

Keşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu ve hali hazırda 5 kuyudan yüksek kalitede günlük 5 bin varillik üretimin yapıldığı sahayı TRT Haber görüntüledi.

TRT Haber ekibi Gabar'da.



Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda 150 milyon varil petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfedilmiş müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. TRT Haber ekibi çalışmaların sürdüğü Gabar'dan son bilgileri aktardı. pic.twitter.com/QMHTp8y2Yn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 18, 2022

Yaklaşık 5 kuyudan sondaj operasyonu yapıldı ve üretime dahil edildi. Günlük 5 bin varil günlük üretimin yapıldığı tesiste, 2023 yılında 10 kuyuda üretime geçilmesi hedefleniyor.

Tesiste sondaj faaliyetleri aralıksız sürüyor. Lokasyon çalışmalarının devam ettiği bölgede, çalışanlar yoğun bir faaliyet yürütüyor.

Alana Şehit jandarma Esma Çevik'in adı verildi.