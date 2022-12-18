Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 teröristin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hudutların güvenliği için görev yapan Hudut Kartalları, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı
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