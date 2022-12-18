Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hudutların güvenliği için görev yapan Hudut Kartalları, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.



