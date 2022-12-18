Bakan Bilgin'in konuşmasından öne çıkanlar:

"EYT ile ilgili teknik çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, mevzu da 99 8 Eylül öncesi olduğu için o yıllarda farklı işletmelerde farklı zamanlarda çalışmış özellikle özel sektörde çalışan 4A'lı diye tabir ettiğimiz sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Bunların herhangi bir kaybı olmasın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, tespit edilmesi, bunların dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız etraflı bir şekilde sürüyor. Yurt dışından çalışanların, Türkiye'de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan emekçilerimizin talepleri var. Konsolosluklarda yoğun bir çalışma var. Bütün bunları bitireceğiz inşallah. Gerekli tedbirleri alıyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: EYT ile ilgili teknik çalışmalarımız tamamlanmak üzere. pic.twitter.com/aSY1MYbc9x — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 18, 2022

Aldığımız tedbirlerden bir tanesi kıdem tazminatının ödenmesi konusunda KGF'den bir kredi verilmesi. Maliye Bakanımız Nebati Bey ile bu konuda görüştük. Bu konuda hazırlıkların yapıldığını kendileri de aktardılar. Kredi konusunu Nureddin Bey'le çözdük. Herhangi bir aksama olmayacak, bu konuları çözerek Türkiye ilerleyecek."

Asgari ücret

Bakan Bilgin, salı günü yapılacak asgari ücret tespit komisyonu toplantısında uzlaşma sağlanacağına inandığını da söyledi.

"Enflasyonist ortamın verdiği tahribatların meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak bizim sosyal politika tedbirleri ile yapacağımız işlerdir. En önemli sosyal politika araçlarımızdan birisi asgari ücrettir, toplu sözleşmelerdir. Sorunları çözeceğiz."