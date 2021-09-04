Bagram Hava Üssü'ndeki hapishane, birçok Afgan'ın zihninde kötü izler bıraktı. TRT Haber, Başkent Kabil'e yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki o hapishaneye girdi, yakın zamana kadar Afgan mahkumların kaldığı hücreleri görüntüledi.

Bagram Hava Üssü'ndeki hapishanede birçok üst düzey Taliban yetkilisi de tutuldu.

TRT Haber'e konuşan bazı Afganlar, kendilerine hiçbir suçlama yöneltilmeden, uzun yıllar hapishanede tutulduklarını söyledi.

Hapishanede ağır işkenceler gördüklerini belirten Afganlar, Amerikan askerlerinin üssü terk etmesi sonrası kapıları kırarak özgürlüğe kavuştuklarını belirtti.

ABD onlarca helikopter bıraktı

Amerikan ordusu geri çekilirken ardında onlarca zırhlı araç, helikopter ve askeri ekipman bıraktı. TRT Haber tüm gözlerin çevrildiği üsse girdi, Amerikan ordusundan geriye kalanları görüntüledi. ABD ordusundan geriye helikopterler de kaldı.

Başkent Kabil'in yaklaşık 45 kilometre kuzeyinde yer alan Bagram, ülkedeki en büyük NATO üssüydü.