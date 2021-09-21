Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 13:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trafikte yol kavgasına öldürmeye teşebbüs davası
Ankara'da, yol verme tartışması yaşadığı motosiklet sürücüsünün üzerine kamyonu sürerek yaralanmasına neden olan şoför hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan kamu davası açıldı.
Ankara'da, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Susuz mevkiinde kamyon sürücüsü T.T, yol verme tartışması yaşadığı motosiklet sürücüsü B.K'nın üzerine kullandığı kamyonu kasten sürerek yaralanmasına neden oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan şüpheli hakkındaki soruşturmayı tamamladı.
Şüpheli hakkında, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 81/1, 35, 63 ve 53/1. maddeleri uyarınca cezalandırılma talebiyle kamu davası açıldı.
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