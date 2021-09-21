Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da tırdaki valizde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kente giriş yapan bir tırda uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla tırdaki bir valizde 9 kilogram uyuşturucu hap ele geçirdi, sürücü M.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Uyuşturucu madde ele geçirilen tırın sürücüsünün yakalanma anı polis kamerasınca görüntülendi.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
Son Haberler
- 12:18
- 12:06
- 12:11
- 12:01
- 11:57
Sıradaki Haber
Sınır kapısında bir otomobilde 31 bin 950 mermi ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz