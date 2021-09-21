Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye geçiş yapacak bir otomobilde arama yaptı.

Ekipler, aracın sağ ve sol ön koltuk altında, bagaj kısmının sağ ve sol duvarları ile yedek lastik içerisinde 31 bin 950 mermi buldu.

Sürücü gözaltına alındı.