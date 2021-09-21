Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sınır kapısında bir otomobilde 31 bin 950 mermi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda, bir otomobilin farklı bölmelerine gizlenmiş 31 bin 950 mermi ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye geçiş yapacak bir otomobilde arama yaptı.
Ekipler, aracın sağ ve sol ön koltuk altında, bagaj kısmının sağ ve sol duvarları ile yedek lastik içerisinde 31 bin 950 mermi buldu.
Sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Kilis Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Terör örgütüne ağır darbe: 9 ayda 979 sığınak imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz