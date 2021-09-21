Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunanlar da dahil olmak üzere, güvenlik bakımından sakınca oluşturmayan hükümlülerin ilk ve ikinci derece akrabalarından birinin ya da eşinin ölümü halinde, cenazeye katılması için tutuklu ya da hükümlünün talebi ve cumhuriyet savcısının onayı istenecek.

Bu kişilere yol süresi hariç iki güne kadar cenazeye katılma izni verilmesine devam edilecek.

Hasta ziyareti izin sayısı ikiye çıkarıldı

Yönetmelikle ayrıca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler hariç olmak üzere yüksek güvenlikli ceza ve infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasının yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda her bir yakını için verilen hasta ziyareti izin sayısı, birden ikiye çıkarıldı.

Bu kişilerin hasta ziyaretleri hükümlüler ve soruşturma aşamasındaki şüpheliler için cumhuriyet savcısının, kovuşturma sürecinde ise hakim ya da mahkemenin onayı gerekecek. Bu ziyaretlerin süresi yol süresi hariç bir gün olarak uygulanmaya devam edilecek.