İçişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, kolluk şikayet sisteminin daha etkili ve hızlı şekilde işlemesi, kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili başvuruların bir merkezde kayıt altına alınabilmesi için 20 Eylül 2019'da kurulan Kolluk Gözetim Komisyonunun denetim ve değerlendirme faaliyetleri aktarıldı.

83 bin 507 personele yaptırım uygulandı

Buna göre emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli hakkında geçen yıl 42 bin 501, bu yıl 39 bin 707 olmak üzere toplam 82 bin 208 başvuru yapıldı.

Komisyon bu başvurular kapsamında 53 bin 265 dosyada ismi geçen 83 bin 507 personele yaptırım uyguladı.

Bunlardan 39 bin 614'i hakkında 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca, 43 bin 893'i hakkında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun uyarınca işlem yapıldı ve muhtelif araştırma, ön inceleme ve disiplin cezası kararları verildi.

Komisyon, 28 bin 943 dosyada isimleri yer alan personel hakkındaki soruşturma işlemlerini ise sürdürüyor.

Başvurularda yer verilen şikayetler

İhbar ve şikayetlerde kolluk personelinin görevi ihmali, görevi kötüye kullanması, mesleğe yakışmayan davranışta bulunması, personelin hitap ve davranışlarındaki olumsuzluklar ile hakaret iddiaları en çok yapılan başvuru konuları arasında yer aldı.

Komisyon, öldürme suçu iddiasıyla yapılan 12 başvuru sonucunda, 31 personel hakkında işlem yaparken suçu sabit görülen 1 personele de disiplin cezası verdi.

Kasten yaralama suçu iddiasıyla yapılan 692 başvuruda, 1200 personel hakkında işlem yapılırken, suçu sabit görülen 162 personel disiplin cezasına çarptırıldı.

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçu iddiasıyla yapılan 272 başvuruda, 763 personel hakkında işlem yapılırken suçu sabit görülen 39 personele disiplin cezası uygulandı.

Darp suçu iddiasıyla yapılan 778 başvuruda ise 1770 personel hakkında işlem yapıldı. Bunlardan suçu sabit görülen 130 personele disiplin cezası verildi.

Kötü muamele suçu iddiasıyla yapılan 656 başvuruda, 1453 personel hakkında işlem yapıldı ve bunlardan suçu sabit görülen 104'üne disiplin cezası uygun görüldü.

İşkence suçu iddiasıyla yapılan 29 başvuruyu inceleyen komisyon, araştırmalar sonucunda, işlem yapılan 88 personel hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığına hükmetti.

2 bin 721 memnuniyet bildirimi komisyona ulaştı

Kolluk personelinin hizmetlerine yönelik memnuniyet bildirimlerinde ise en çok başvuruların kısa sürede çözüme kavuşturulması, personelin vatandaşa ilgisi, hırsızlık olaylarının aydınlatılıp çalınan eşyaların bulunması, yolda kalan sürücülere yapılan yardımlar ile trafik kazalarında ekiplerin özverili çalışmalarına dair konular yer aldı.

Merkezi Kayıt Sisteminin, "Memnuniyet Bildirimleri Modülünün" hizmete alındığı 27 Kasım 2020'den bugüne kadar kolluk personeli hakkında toplam 2 bin 721 memnuniyet bildirimi komisyona ulaştı.

Türkiye genelinde kolluk personeli hakkında en çok ihbar ve şikayet İstanbul, İzmir ve Antalya'dan, en az ihbar ve şikayet ise Yozgat, Bayburt ve Uşak'tan yapıldı.

En çok memnuniyet bildirimi Ankara, İstanbul ve Eskişehir'den, en az memnuniyet bildirimi ise Rize, Şırnak ve Uşak'tan geldi.

En fazla başvuruyu üniversite mezunları yaptı

Kolluk personeli hakkında komisyona yapılan başvuruların en fazla 21-30 yaş aralığındaki vatandaşlardan geldiği görüldü. Başvuruların yüzde 79’unu erkekler, yüzde 21’ini ise kadınlar yaptı. Eğitim bakımından en fazla başvuru ise üniversite mezunlarından geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısının Başkanlık ettiği komisyon, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku ana bilim dallarından bir öğretim üyesi ile baro başkanı seçilme yeterliğine sahip bir serbest avukattan oluşuyor.