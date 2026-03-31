Trafikte standart dışı plaka ve donanımlar için tanınan süre yarın sona eriyor

Trafik güvenliğini artırmak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen düzenlemelerin ardından, mağduriyet yaşanmaması için sürücülere tanınan süre doluyor.

APP plaka kullanana 140 bin lira ceza ve "sahtecilik" suçlaması

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) dışındaki yetkisiz yerlerde basılan, merdiven altı "Amerikan Pres Plaka (APP)" kullanan sürücüler yarından itibaren ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Düzenlemeye göre, APP plaka kullanımında ısrar eden sürücülere 140 bin lira idari para cezası kesilecek, ehliyetlerine 30 gün el konulacak ve araçları trafikten menedilecek. Ayrıca bu kişiler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılacak.

Yetkililer, orijinal bir plakanın 11x52 ebatlarında olması, karakterler ve boşluklar arasında yönetmelikte belirlenen standart ölçüleri taşıması gerektiğini hatırlatıyor. Orijinal plakalarda, dalgalı, TR rumuzlu ve ay yıldızlı hologramların belirli açılardan görülebildiği ve zorunlu mührün okunaklı olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, sosyal medyada veya internette "hızlı plaka çıkartılır" şeklinde ilan veren kişilere itibar edilmemesi gerektiği, bu tür ilanları verenler hakkında Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince suç duyurusunda bulunulduğu vurgulanıyor.

Plakalarda karekod

Plakalarda dijitalleşme ve güvenlik düzeyini artırmak amacıyla 1 Ocak 2024 itibarıyla yeni nesil güvenlik unsurlarına geçilmişti. Bu tarihten itibaren basılan tüm plakalarda karekod ve 12 haneli seri numarası bulunuyor. Denetim yapan ekipler, bu sistem sayesinde plakanın hangi birimde basıldığını anında teyit edebiliyor.

Mevcut aracında APP plaka bulunan vatandaşların idari yaptırımla karşılaşmamak için orijinal mühürlü plakalarını araçlarına takmaları gerekiyor.

Orijinal plakası bulunmayanların ise kolluk kuvvetlerine kayıp başvurusunda bulunduktan sonra noterlikler aracılığıyla plaka basım talep belgesi alarak ilgili şoförler odasından yasal plakalarını çıkartmaları gerekiyor.

Araç içine sonradan takılan ekran ve ses sistemleri

1 Nisan itibarıyla sona eren mühlet, araçların orijinalliğini bozan ses ve görüntü sistemlerini de kapsıyor. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklikle, sürücünün dikkatini dağıtarak can ve mal güvenliğini tehlikeye atan eklentilere de yeni müeyyideler getirildi.

Araçların fabrikadan monte edilmiş orijinal ses, navigasyon veya multimedya sistemlerinin kullanılmasında herhangi bir yasak bulunmazken, sistemlerin orijinalliğinin bozulması cezaya tabi olacak.

Buna göre, dışarıdaki vatandaşları rahatsız edecek boyutta yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere 3 bin lira para cezası kesilecek. Aracın orijinalinde olmadığı halde sonradan tablet taktıran, bu cihazlar üzerinden video oynatan veya araca sonradan amfi ve büyük hoparlörler ekleterek sistemi değiştiren sürücülere ise 21 bin lira ceza uygulanacak.

Yetkililer, söz konusu düzenlemelerdeki temel amacın vatandaşı cezalandırmak değil, sürücünün tüm dikkatini yola vermesini sağlayarak olası kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek olduğunu ifade ediyor. Araçlarında sonradan takılmış standart dışı ses ve görüntü sistemi bulunan sürücülerin, cezai işleme maruz kalmamaları için yarından önce bu sistemleri söktürmeleri ve araçlarını kanuna uygun hale getirmeleri uyarısında bulunuluyor.