Gündem
Ajanslar 31.03.2026 09:47

Trafikte standart dışı plaka için tanınan süre yarın sona eriyor

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan son düzenlemeler kapsamında, "APP" olarak bilinen standart dışı plaka kullanımı için vatandaşlara tanınan geçiş süresi yarın sona eriyor.

Trafik güvenliğini artırmak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen düzenlemelerin ardından, mağduriyet yaşanmaması için sürücülere tanınan süre doluyor.

APP plaka kullanana 140 bin lira ceza ve "sahtecilik" suçlaması

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) dışındaki yetkisiz yerlerde basılan, merdiven altı "Amerikan Pres Plaka (APP)" kullanan sürücüler yarından itibaren ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Düzenlemeye göre, APP plaka kullanımında ısrar eden sürücülere 140 bin lira idari para cezası kesilecek, ehliyetlerine 30 gün el konulacak ve araçları trafikten menedilecek. Ayrıca bu kişiler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılacak.

Yetkililer, orijinal bir plakanın 11x52 ebatlarında olması, karakterler ve boşluklar arasında yönetmelikte belirlenen standart ölçüleri taşıması gerektiğini hatırlatıyor. Orijinal plakalarda, dalgalı, TR rumuzlu ve ay yıldızlı hologramların belirli açılardan görülebildiği ve zorunlu mührün okunaklı olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, sosyal medyada veya internette "hızlı plaka çıkartılır" şeklinde ilan veren kişilere itibar edilmemesi gerektiği, bu tür ilanları verenler hakkında Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince suç duyurusunda bulunulduğu vurgulanıyor.

Plakalarda karekod

Plakalarda dijitalleşme ve güvenlik düzeyini artırmak amacıyla 1 Ocak 2024 itibarıyla yeni nesil güvenlik unsurlarına geçilmişti. Bu tarihten itibaren basılan tüm plakalarda karekod ve 12 haneli seri numarası bulunuyor. Denetim yapan ekipler, bu sistem sayesinde plakanın hangi birimde basıldığını anında teyit edebiliyor.

Mevcut aracında APP plaka bulunan vatandaşların idari yaptırımla karşılaşmamak için orijinal mühürlü plakalarını araçlarına takmaları gerekiyor.

Orijinal plakası bulunmayanların ise kolluk kuvvetlerine kayıp başvurusunda bulunduktan sonra noterlikler aracılığıyla plaka basım talep belgesi alarak ilgili şoförler odasından yasal plakalarını çıkartmaları gerekiyor.

