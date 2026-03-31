Gündem
AA 31.03.2026 09:32

Ankara merkezli 8 ilde 'kırmızı et' operasyonu: 30 şüpheli gözaltına alındı

Et fiyatlarını manipüle ettikleri, arzı kısıtladıkları ve piyasaya hastalıklı et sürdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 8 ilde 'kırmızı et' operasyonu: 30 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvuruları ve sosyal medya paylaşımları doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığının suç duyurusu üzerine Genel Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, ülke genelinde 2025 yılı ekim ayı sonuna kadar istikrarlı seyreden karkas et fiyatlarının, bazı besici grupları tarafından manipüle edilerek olağanüstü şekilde yükseltildiği belirlendi.

Karkas et tedarikçisi firmaların, "elde mal olmadığı" veya "kesime hayvan gelmediği" gibi gerekçelerle arz kısıtlamasına giderek satışı fiilen durdurdukları, ayrıca hastalıklı hayvanların kesilmesi yoluyla bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Farklı illerde faaliyet gösteren büyük ölçekli besici ve karkas et tedarikçilerinin eylemleri, iletişimin dinlenmesi, alınan beyanlar ve diğer somut delillerle saptandı. Şüphelilerin, söz konusu eylemleri örgütsel faaliyet kapsamında yürüterek, "nitelikli dolandırıcılık", "fiyatları etkileme", "mal ve hizmet satımından kaçınma" ile "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçlarını işledikleri anlaşıldı.

Bu tespitler üzerine harekete geçen Başsavcılık, Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya'da bulunan 28 şüpheli ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak denetimleri önceden sızdırdığı belirlenen 5 kamu görevlisi olmak üzere toplam 33 kişi hakkında gözaltı ve arama, el koyma kararı verdi.

3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüpheliden 30'u gözaltına alındı. Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Soruşturma tüm şüpheliler ve yine halkımızın sağlığıyla oynadığı tespit edilen veya edilecek tüm kişiler yönüyle titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

