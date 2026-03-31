Gündem
TRT Haber, AA 31.03.2026 00:46

Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit oluşunun 11. yılında rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merhum Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, 11 yıl önce görevinin başında, adaletin tecellisi için mücadele ederken hain bir terör saldırısı sonucu şehit olduğunu anımsattı.

Cumhuriyet Savcısı Kiraz ile birlikte o gün demokratik hukuk devletinin temel sütunlarından biri olan adalet teşkilatının da hedef alındığını ifade eden Gürlek, adaletin kutsal bir emanet olduğu bilincini kuşanan meslektaşlarının, teröre karşı mücadelesini hukuk içinde kalarak azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Gürlek mesajında şunları kaydetti:

"Bu emaneti canı pahasına taşımış olan Mehmet Selim Kiraz’ın duruşu bugün de adalet teşkilatımızın ortak vicdanında yaşamaktadır. Merhum şehidimize kastedenlere, bu alçak eylemin emrini verenlere ve terörü bir yöntem olarak benimseyen tüm karanlık odaklara karşı mücadele azmimizi bir kez daha yineliyoruz. Başta Şehit Mehmet Selim Kiraz olmak üzere, adalet yolunda görev yaparken şehadete yürüyen tüm yargı mensuplarımızı ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

 

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Akın Gürlek Şehit Terör Saldırısı
