Teknoloji dünyasında dev hesaplaşma: Musk ve OpenAI davasında karar anı

Silikon Vadisi’nin en güçlü iki ismi arasındaki haftalar süren hukuk savaşı, Oakland Federal Mahkemesi’nde gerçekleştirilen kapanış konuşmalarıyla yeni bir boyuta taşındı.

Elon Musk, Sam Altman ve Greg Brockman’ın şirketin kuruluşundaki "kar amacı gütmeme" sözünü çiğneyerek OpenAI’ı ticari bir yapıya dönüştürdüklerini ve kendisini dolandırdıklarını iddia ediyor.

"Altman’ın gerçekliğine güvenir misiniz?"

Musk’ın avukatı Steven Molo, kapanış savunmasında Sam Altman’ın dürüstlüğünü davanın merkezine koydu. Jüriye hitaben çarpıcı bir benzetme yapan Molo, Altman’ın "gerçeklik payı" üzerine kurulu bir köprüden geçmenin, dibi görünmeyen bir nehre düşmekle eşdeğer olduğunu savundu.

Savunma makamı, OpenAI yönetiminin Musk’ın saf duygularla ve "insanlığı kurtarma" amacıyla verdiği maddi desteği kötüye kullandığını, Altman’ın ise kişisel kazanç hırsıyla hareket eden çift taraflı bir operatör olduğunu ileri sürdü.

İntikam mı, ihanet mi?

OpenAI tarafı ise tüm bu iddiaları sert bir dille reddederek karşı atağa geçti. Şirket avukatları, Elon Musk’ı 2018 yılında şirketi tamamen ele geçirme girişimi başarısız olan "kindar ve tutarsız bir milyarder" olarak tanımladı. OpenAI cephesine göre bu davanın temel sebebi bir anlaşmazlık değil; Musk’ın trilyon dolarlık yapay zeka yarışında saf dışı kalması nedeniyle duyduğu kıskançlık.

Şirket yetkilileri, kar amacı güden yapıya geçiş planlarından Musk’ın her zaman haberdar olduğunu belirterek, hayır kurumunun hâlâ aktif ve dünyanın en zengin kaynaklı yapılarından biri olduğunu hatırlattı.

1 trilyon dolarlık halka arz tehdit altında

Dokuz kişilik jüri heyeti, şimdi OpenAI ve Altman’ın hukuken sorumlu olup olmadığına dair kararını verecek. Bu tarihi davanın sonucu sadece tarafları değil, tüm teknoloji piyasasını sarsabilir. Musk, yönetimin görevden alınmasını ve 134 milyar doların kar amacı güden birimden geri alınmasını talep ediyor.

Eğer jüri Musk’ı haklı bulursa, OpenAI’ın bu yıl içinde hedeflediği 1 trilyon dolarlık halka arz süreci ve şirketin mevcut yönetim yapısı telafisi güç bir darbe alabilir. Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, jürinin vereceği sorumluluk kararına göre uygun cezai yaptırımları belirleyecek.