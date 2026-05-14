Dünya
AA 14.05.2026 22:55

ABD: İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrolü altında tutuyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'ın askeri yeteneklerinin önemli ölçüde zayıflatıldığını ancak Tahran'ın, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini belirtti.

Cooper, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesi tarafından düzenlenen "İran ile yaşanan çatışma ve Afrika'daki askeri hazırlık durumu" başlıklı oturumunda konuştu.

Oturumdaki açılış konuşmasında Cooper, ABD ve İsrail tarafından İran'ın silah üretim tesislerine yönelik 1450'den fazla saldırı düzenlendiğini belirterek, bu saldırılarla İran'ın balistik füze, insansız hava aracı (İHA) ve deniz sanayi üssünün yüzde 85'inden fazlasına zarar vererek imha ettiklerini savundu.

Cooper, senatörlere, İran'ın donanmasını yeniden inşa etmesinin "bir nesil" alacağını ve insansız hava aracı ve füze üretiminin toparlanmasının da yıllar süreceğini söyledi.

ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'ın askeri yeteneklerinin önemli ölçüde zayıflatıldığını öne süren Cooper, ancak Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini belirtti.

Cooper, "İran'ın boğazlar üzerinden ticareti durdurma yeteneği önemli ölçüde azaldı ancak sesleri çok yüksek ve bu tehditler, ticaret sektörü ve sigorta sektörü tarafından açıkça duyuluyor." şeklinde konuştu.

ABD kuvvetlerinin İran'ın 8 bin deniz mayınından oluşan envanterinin yüzde 90'ından fazlasını imha ederek boğazda konuşlandırılmalarını engellediğini savunan Cooper, bununla birlikte İran'ın hala gemileri tehdit edebilecek bazı yeteneklere sahip olduğunu ifade etti.

Cooper, bir soru üzerine, ABD'nin askeri olarak Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma seçeneğine sahip olduğunu ancak bunun politika yapıcıların vereceği bir karar olduğunu söyledi.

İran ile ilgili çatışmanın daha ne kadar süreceği sorusuna ise Cooper, ABD donanmasının İran limanlarına uyguladığı abluka ve geçen hafta yaşanan karşılıklı ateş açmalara rağmen, 7 Nisan'da varılan ateşkesin hala yürürlükte olduğunu belirtti.

Cooper, Amerikan birliklerinin bölgeden ne zaman çekilmeye başlanabileceğine dair ise herhangi bir zaman çizelgesi sunmadı.

Michigan Senatörü Demokrat Elissa Slotkin'in, Çin ve Rusya'nın İran'a istihbarat verip vermediği konusundaki bir sorusunu ise Cooper, bu konunun gizli bir ortamda tartışılması gerektiğini söyleyerek yanıt vermedi.

Virginia'dan Demokrat Senatör Tim Kaine de oturumda, Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin, Adalet Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Ofisi tarafından hazırlanan ve Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı saldırı başlatma yetkisini haklı çıkaran görüşü görmediğini söyledi.

Kaine, "Bizden 1,5 trilyon dolarlık bir bütçeyi finanse etmemiz isteniyor ancak Silahlı Kuvvetler Komitesi üyeleri olarak Adalet Bakanlığından bu savaşı haklı çıkaran ilgili görüşü görme talebimizi reddettiler. Eğer savaşın hukuki gerekçesini görmemize izin vermiyorlarsa, neyi saklıyorlar?" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, bu hafta ABD Kongresi üyelerine ABD/İsrail-İran savaşının maliyetinin geçen ayki 25 milyar dolardan 29 milyar dolara yükseldiğini bildirdiği ABD basınında yer almıştı.

