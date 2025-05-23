Trafik güvenliğini hiçe sayanlara rekor cezalar geliyor

AK Parti, İçişleri Bakanlığı tarafından Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılamasına ilişkin hazırlanan teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle, trafik güvenliğinin sağlanması için önemli adımlar atılıyor.

Buna göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira ceza verilecek, 5 yıl süreyle sürücü belgeleri de iptal edilecek. Yapılan psikoteknik değerlendirmelerden geçen sürücüler tekrar kursa giderek ehliyet alabilecek.

Kırmızı ışık ihlali cezası 80 bin liraya kadar artabilecek

Yeni düzenleme ile kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere verilen cezalar da artacak. İlk ihlalde 5 bin lira olarak uygulanan ceza, tekrarlanması halinde katlanacak. İkinci ihlalde 10 bin, üçüncü ve daha fazla ihlalde 80 bin liraya kadar ceza kesilebilecek.

Seyir halinde telefon kullanımına 5 bin lira ceza

Seyir halinde cep telefonu kullananlara 5 bin lira ceza verilecek. Bir yıl içinde bu kuralın üç veya daha fazla ihlalinde ceza 20 bin lira olarak uygulanacak, sürücünün ehliyetine de el konulacak.

"Dur" ikazına uymayana 200 bin lira ceza kesilecek

Sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde, dur ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira ceza kesilecek, sürücü belgeleri 2 ay geri alınacak.

Yeni düzenleme ile radar tespit cihazı kullanan sürücülere ise 370 bin liralık rekor ceza uygulanacak.

Standart dışı plakaya 140 bin lira ceza

Plaka takmayan veya plakanın okunmasına engel olacak şekilde değişiklik yapanlara verilen cezalar da arttırılıyor. Bu suçun cezası 140 bin lira olacak, aynı zamanda araç trafikten men edilecek. Suçun tekrarlanması durumunda ise her ihlalde 280 bin lira ceza kesilecek.

Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri açınan ancak araç kullanmaya devam edenlere ise 200 bin lira ceza verilecek.