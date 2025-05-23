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Gündem
TRT Haber 23.05.2025 14:24

Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 sanık hakkında karar

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan çocuk yaştaki 5 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 sanık hakkında karar

Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nde görülen davada "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla tutuklu yargılanmalarına başlanan 5 kişiden 3'ü duruşma salonuna getirildi, 2'si Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "yaş küçüklüğü" maddesinden indirim uyguladığı M.G, E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G. için "suçu ve suçluyu övme" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.

Bu kişiler hakkında "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit" suçundan beraat kararı veren mahkeme, M.G'yi "silahla tehdit" suçundan yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulayıp 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

M.G'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G'yi haklarında birden fazla adli kontrol tedbiri uygulayıp tahliye etti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta öldüğü, olaya ilişkin İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 sanık hakkında dava açıldığı belirtiliyor.

Mahkemede ilk duruşmanın yapılacağı 10 Nisan'dan kısa süre önce sosyal medyada farklı kullanıcı isimlerine sahip hesaplardan müştekilere yönelik ısrarla ve sistematik olarak silah fotoğrafının atıldığı kaydedilen iddianamede, tehdit içerikli mesajlara da yer veriliyor.

İddianamede, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin telefonuna 6 Nisan'da M.G'ye ait numaradan gelen mesajda, tehdit edenlerden birinin özür dilediği ve pişman olduğunun iletildiği ancak Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünün mail hesabına gelen ihbarda müşteki ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabının M.G. tarafından kullanıldığının bildirildiği aktarılıyor.

Savcılık, iddianamede M.G, E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G'nin "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit", "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 8'er aydan 7 yıl 2'şer aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep ediyor.

İddianamede, 18 yaşından küçük K.Y. hakkında ise "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verildiği belirtiliyor.

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