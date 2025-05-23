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TRT Haber 23.05.2025 14:02

Fahrettin Altun: Kurban Bayramı tatili 5 Haziran öğleden sonra başlayacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır." dedi.

Fahrettin Altun: Kurban Bayramı tatili 5 Haziran öğleden sonra başlayacak
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacağını ve kamu çalışanlarının 10 Haziran Salı günü işbaşı yapacağını duyurdu.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti;

Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. 

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz. 

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