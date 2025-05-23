Sağlık Bakanı Memişoğlu: Kilo sorununu çözmemiz gerekiyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Valiliği ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından Vali İlhami Aktaş ile görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı" kapsamında şehirleri ziyaret etmeye devam ettiklerini, bugün de Kocaeli'deki sağlık hizmetlerini, sorunlarını, gelecekte sağlık alanında yapacaklarını, Vali, milletvekilleri, büyükşehir ve belediye başkanlarıyla değerlendireceklerini söyledi.

Bakan Memişoğlu, Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'a başarılar diledi.

Daha iyi sağlık hizmeti sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getiren Memişoğlu, kentte 1 üniversite, 1 şehir, 8 devlet, 17 özel hastane bulunduğunu aktardı.

"Sağlık Bakanlığı olarak Kocaeli'ye ayrı bakıyoruz"

Yeni yatırımlar ve yapılacak işlerle ilgili çalışma içerisinde olduklarını anlatan Memişoğlu, "İnşallah bundan sonra Kocaeli'de sağlık yatırımlarını çok daha hızlı ve etkin hale getireceğiz. Körfez Devlet Hastanesi binasının inşaatı devam etmekte. Çayırova Devlet Hastanemizin maalesef süreci uzadı ama artık sonuna geldik. İnşallah haziranda yeni yapım ihalesini yaparak çok hızlı şekilde insanlarımıza, Kocaeli halkına hizmete hazır hale getireceğiz. Burada özellikle 3 müjde vermek istiyorum Kocaelililere. Kartepe ilçemizde 150 yataklı Kartepe Devlet Hastanesi ve Başiskele ilçemizde 100 yataklı Başiskele Devlet Hastanemizi yatırıma aldık, kısa zamanda da projelerini hazırlayıp inşallah bunun da inşaatlarına başlayacağız." diye konuştu.

Memişoğlu, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de fiziki anlamda yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu, bu kapsamda 120 yataklı acil durum hastanesi ile 200 yataklı kalıcı hastanenin projelerine başlayacaklarını, onu da kısa zamanda hizmete kazandıracaklarını bildirdi.

Darıca'daki hastanenin de analizlerini yaptıklarına değinen Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Oraya da projesini hazırlayacağımız yaklaşık 200 yataklı ek bina yapacağız. Analizler neticesinde de hangi bloğun çalışacağını, çalışmayacağını tespit ettireceğiz. Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim.' dediği bir hastane; Kocaeli'de büyük emekler neticesinde hizmete sunuldu. Kocaeli'de bu yatırımlarımızı çok kısa zamanda yaparak Kocaeli'nin altyapısını daha iyi hale getireceğiz.

Bunun yanında hizmetler anlamında da Kocaeli esasında sağlık kültürü olan, geçmişten beri iyi sağlık çalışanının ve ekibinin, ordusunun olduğu bir şehir. Hocam zaten Sayın Vekilimiz rektörümüzdü yıllarca, buraya hizmet etti. Kocaeli'de hem altyapı olarak hem de özellikle temel sağlık hizmetleri olarak çok daha iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Sağlık Bakanlığı olarak Kocaeli'ye ayrı bakıyoruz. Kocaeli'yi pozitif ayrımcılıkla destekleyeceğiz. Çünkü Kocaeli geçmişte depremi yaşamış, İstanbul'a da destek verebilecek sanayi şehri. Onun için sağlık kültürü olan bir şehir, buraya biz özellikle yatırımları bir an önce insanların hizmetine sunup çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğimize inanıyoruz."

"Farkındalık olsun diye kiloyla ilgili çalışma yapıyoruz"

Memişoğlu, hastalık durumunda her zaman hizmet vereceklerini ancak kendilerinin özellikle insanların hastalanmamasını istediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz insanlarımızın sağlıklı kalmasını istiyoruz. O nedenle toplumumuzun riskleri olan kilo, kötü beslenme, hareketsizlik, bağımlılık gibi maalesef bedenimize zarar verecek alışkanlıklardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Farkındalık olsun diye kiloyla ilgili çalışma yapıyoruz. Önceliğimiz, insanların bedenlerini ve sağlıklarını korumak, farkında olmalarını sağlamak. Öncelikle bu kilo sorununu çözmemiz gerekiyor çünkü toplumun yüzde 50'si kiloluysa, 3'te 1'i sigara kullanıyorsa bunun hep beraber üstesinden gelmemiz gerek. Sağlıkçılar olarak elimizden geleni yapıyoruz ama toplumun da bize yardım etmesi, katılması gerekiyor, farkında olması ve bu kendi bedenini koruyacak alışkanlıkları kazanması gerekiyor. İnşallah bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Biz sağlıklı Türkiye diyoruz, sağlıklı Türkiye olmak için de bedenimize iyi bakmamız gerekiyor."

Ziyarete, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak katıldı.