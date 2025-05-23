Tarihi Gümrükçü İshak Ağa Camii açıldı

İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasının önemli simgelerinden olan Gümrükçü İshak Ağa Camii'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı.

I. Mahmud devrinde Gümrük Emini olan İshak Ağa'nın baniliğinde, Gümrük Emini Seyyid İshak Ağa Bin Mehmed Ağa tarafından 1742 yılında inşa ettirilen tarihi yapı, aslına sadık kalınarak titizlikle yenilendi.

Tuğla duvarları, ahşap döşemesi ve özgün beşik çatısıyla dikkat çeken caminin restorasyon sürecinde, iç ve dış aydınlatma imalatları tamamlandı, çevre duvarları moloz taş malzemeden örülerek demir korkuluklarla güçlendirildi. Ayrıca minaresine modern güvenlik önlemleri kapsamında paratoner ile topraklama sistemi uygulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışta gerçekleştirdiği konuşmadan öne çıkan başlıklar:

İslam Birliği Reisül Uleması Sayın Hüseyin Kavazoviç, aziz İstanbullu kardeşlerim, misafirler; her şeyden önce böyle bir anlamlı günde, cuma gününde sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Peygamber Efendimizin güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak nitelendirdiği cumanızı tebrik ediyorum.

Bugün, yapımı ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan Gümrükçü İshak Ağa Camimizin açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Evvela, Devlet-i Aliye'de Gümrük Eminliği başta olmak üzere pek çok farklı vazifede bulunan ve camimizin de banisi olan merhum İshak Ağa'yı burada rahmetle, şükranla yad ediyorum. Sırtını iki asırlık maziye yaslayan bu kıymetli ibadethanenin yapımında emeği geçen tüm büyüklerimizi, camimizin tüm hamilerini aynı şekilde minnetle anıyorum.

"Aynı anda 290 kişi ibadet edebilecek"

Yaşadığı dönemde dördü Beykoz'da, biri ise burada olmak üzere beş adet çeşmeyi İstanbulluların istifadesine sunan merhum İshak Ağa, Boğaz'ın gerdanına bir inci gibi kondurduğu bu güzel camiyi de milletimize kazandırmıştır. Aslına uygun olarak inşa ve restore edilen Gümrükçü İshak Ağa Camimiz 304 metrekare kapalı alana sahiptir. Fevkani mescit olarak düzenlenen camimizde 120'si alt katta, 170'i ise üst katta olmak üzere aynı anda 290 kişi ibadet edebilecektir. Uzun ve titiz bir çalışmanın eseri olarak yeniden İstanbulluların hizmetine sunulan Gümrükçü İshak Paşa Camimiz hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

Hayırseverlerimiz başta olmak üzere caminin yapımında görev alan yüklenici firmamıza, işçi, mimar ve mühendislerimizin tamamına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu güzel camide kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak ezanların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.