Trafik denetimlerinde bir haftada 474 bin 456 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, trafik denetimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin bu yıl 9-16 Ocak arasında 2 milyon 922 bin 854 aracı denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücü hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Hız ihlalinde bulunan 112 bin 899, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 699, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 95, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 391 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 474 bin 456 sürücüye işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

2 milyon 376 bin yolcu otobüsü denetlendi

Yerlikaya, paylaşımında, geçen yıl emniyet ve jandarma trafik ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik 2 milyon 376 bin 21 denetim yapıldığını ve 447 bin 978 sürücüye işlem uygulandığını da aktardı.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan 592 otobüsün ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karıştığını kaydeden Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" uyarısında bulundu.