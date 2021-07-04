Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 12:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tosuncuk'un ifadesine TRT Haber ulaştı
"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine TRT Haber ulaştı. Aydın, "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dedi.
Ön görüşmedeki ilk ifadesinde Mahmet Aydın borçlarını ödeyeceğini söyledi.Borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini belirtti.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 4, 2021
"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine @trthaber ulaştı. https://t.co/BW4H9I4yob pic.twitter.com/MgRd6xI5Vk
Brazilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.
Neden teslim oldun sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söylediği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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