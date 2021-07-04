Ön görüşmedeki ilk ifadesinde Mahmet Aydın borçlarını ödeyeceğini söyledi.Borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini belirtti.

Brazilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.

Neden teslim oldun sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söylediği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...