Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 01:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Torba teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milyonlarca kişinin beklediği ekonomi torba teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Teklifin şu ana kadar ilk 10 maddesi kabul edildi.
52 maddelik teklifle KYK borçlarının enflasyon farkları ve salgın döneminde uygulanan maske cezaları kaldırılacak.
15 Ağustos'tan önce icra takibi başlatılan 2 bin liranın altındaki elektrik, su, doğalgaz ve telefon borçları silinecek.
Düzenleme ile işverenlerin çalışanlarına verdiği elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liralık kısmı, gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.
Kur korumalı mevduat düzenlemesinin süresi de 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.
İlk 10 maddesi kabul edilen düzenlemenin görüşmeleri bugün kaldığı yerden devam edecek.
Etiketler: TBMM Ekonomik Düzenlemeler
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