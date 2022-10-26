Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak vizyon belgesi için gözler 28 Ekim'e çevrildi.

Tanıtım toplantısına MHP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin de aralarında bulunduğu 11 siyasi parti davet edildi.

Geniş katılımlı toplantıda sporcular, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer alacak.

Protokol düzeni olmayacak

Programda, protokol düzeni olmayacak. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları davetlilerin arasında karışık oturacak.

Davetli siyasi partilerin genel başkanları içinse tribünde özel bölüm ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı belgenin başlığı "Türkiye'nin Yüzyılı" olacak.

'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesi

Vizyon yaklaşımının logosu da tamamlandı. Logo Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.

Vizyon belgesi, partinin seçim beyannamesine giden yolda ilk adım olarak niteleniyor.

Belgede 20 yıllık icraatların yanı sıra gelecek dönem hedeflerine de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıtım toplantısında toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım." çağrısı yapacak.