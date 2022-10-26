Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Gana'nın başkenti Akra'ya gitti.

Çavuşoğlu, Türk hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Gana Milli Cami ve Külliyesi'ni gezdi.

Cami hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, buradaki öğrenciler ve Türk vatandaşlarıyla sohbet etti.

Gana Derneği (GANADER), Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Abdullah Tivnikli İstanbul Araştırma ve Eğitim (İSAR) Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle başkent Akra'da geçen yıl ibadete açılan cami, klasik Osmanlı cami mimari tarzı olan Sultanahmet ve Selimiye camileri örnek alınarak yapıldı.

Batı Afrika'nın en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Gana Milli Camisi, özellikle bayram namazlarında binlerce Müslümanı ağırlıyor.