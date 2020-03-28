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Toplu taşıma kullanımı yüzde 90 azaldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehir giriş çıkışlarında önlem aldıklarını söyledi. Ayrıca, toplu taşıma kullanımının yüzde 90'ın üzerinde azaldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var" dedi.
COVID-19 salgınana yönelik alınan tedbirler kapsamında özel araçlardaki vatandaşlarında sağlık kontrolünden geçeceğini söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk. Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak" açıklamasını yaptı.
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