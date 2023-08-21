Toplu sözleşme görüşmelerinde dördüncü toplantı

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Kamu işveren tarafının, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

Hükümet memur ve memur emeklisine yeni zam teklifini sundu

17 Ağustos'ta yapılan üçüncü toplantıda hükümet ilk teklifini revize ederek, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 artış teklif etti.

Gözler dördüncü toplantıda

Belirlenen takvim gereği müzakereler yarın yapılacak dördüncü toplantı ile sona erecek. Gözler kamu işveren heyetinin yapacağı yeni tekliflere çevrildi.

Müzakerelerden uzlaşma çıkmaz ise süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gidecek. Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.

Memur-Sen 2024 yılı için yüzde 70 zam talep etmişti

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.