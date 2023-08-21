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Gündem
AA 21.08.2023 06:39

Adalet Bakanı Tunç: Yozgat'taki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç: Yozgat'taki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yozgat’ta yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı ve adli soruşturmanın başladığını açıkladı.

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, “Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sivas’tan İstanbul’a gitmekte olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı
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Yozgat Trafik Kazası Yılmaz Tunç
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