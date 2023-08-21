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Gündem
AA 21.08.2023 00:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle ziyaret gerçekleştirdiği Budapeşte'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya "TUR" uçağıyla TSİ 24.00'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Macaristan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Janos Boka, Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Ankara'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Budapeşte'deki temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'deki temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile birer görüşme gerçekleştirdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'i kabul eden Erdoğan, kutlamalar kapsamında düzenlenen resepsiyona katılarak, etkinlikleri takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın erkekler 100 metre finalini de izledi.

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