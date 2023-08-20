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Gündem
AA 20.08.2023 22:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'deki temasları kapsamında Karmelita Manastırı'nda Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'ın Kuruluş Günü'nü tebrik ettiği görüşmede, iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da hazır bulundu.

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