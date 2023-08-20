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Gündem
TRT Haber 20.08.2023 19:41

Bakan Koca: Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planının yakında uygulamaya alınacağını söyledi. Bakan Koca, "Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz" dedi.

Bakan Koca: Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Gaziantep'te hasta yakınlarınca darbedilen sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bir doktorun tehlike arz edecek şekilde yaralandığını belirten, Bakan Koca, 1 kişinin tutuklandığı olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep’teki bir özel hastanede, hasta sebebiyle hemşirelere sözlü ve fiziki müdahale ile başlayan şiddet olayı, hasta yakını kalabalık bir grubun hastaneye gelmesiyle büyüdü. Bir hekim arkadaşımız durumu tehlike arz edecek düzeyde yaralandı, bir görevli darp edildi. Arkadaşlarımıza tüm sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Olay sebebiyle 1 kişi tutuklanmıştır. Diğer saldırganlar hakkında adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Adalet, sağlıkta şiddet olaylarına karşı yapılan düzenlemeler doğrultusunda gereken dersi verecek, buna inancımız tamdır. Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı büyük bir ciddiyetle yakında uygulanmaya konacak. Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz."

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