Parçalı Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.01.2024 20:27

Togg yeni modelin ilk görüntüsünü paylaştı

TOGG, tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen yeni sedan modeline ilişkin ilk tanıtım videosunu paylaştı.

Togg'un X platformu üzerinden paylaştığı yeni modelinin tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"T10" açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor.

Las Vegas'ta 9-12 Ocak'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.

ETİKETLER
TOGG Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Murat Kurum: Müjdelerimizi sevgili İstanbullulara vereceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:27
Muğla'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
19:51
Edirne’de hortum çatıları uçurdu, ağaç ve direkleri devirdi
19:50
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldürüldü
19:47
Meteoroloji'den Aydın'a fırtına uyarısı
19:45
İzmir'de hortum ağaçları devirdi
20:22
Düzce'de iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Chicago'da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
Chicago'da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım: Yeni model mi geliyor?
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım: Yeni model mi geliyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ