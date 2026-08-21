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Dünya
AA 21.08.2026 10:31

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı, dünyanın en fazla aksaklık yaşanan havalimanlarından biri oldu

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı, uçakların kalkış ve inişleri bir arada değerlendirildiğinde, dünyanın en fazla aksaklık yaşanan havalimanları arasına girdi.

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı, dünyanın en fazla aksaklık yaşanan havalimanlarından biri oldu

Flightradar24 verilerine göre, dün grev nedeniyle büyük kaosun yaşandığı ve uçuşların bir süre durdurulduğu Ben Gurion Havalimanı, dünyada uçuşlarda en fazla aksaklığın yaşandığı 10'uncu havalimanı oldu.

Personel yetersizliği nedeniyle yılın en yoğun döneminde büyük kargaşanın yaşandığı havalimanında, uçuşların ortalama 90 dakika gecikmesi, havalimanının bugün itibarıyla en fazla aksaklık yaşanan havalimanları arasına girmesine yol açtı.

Personelin işe dönmüş olmasına rağmen havalimanındaki durumun ancak hafta sonu normale dönmesi bekleniyor.

Ben Gurion'da uçuşlar durdurulmuştu

Son iki haftadır uçuşlarda ve bagaj teslimlerinde aksaklıkların yaşandığı İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda, çalışanların grevi nedeniyle tüm check-in kontuarları kapatılmış ve uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.

Söz konusu havalimanı, 20 Ağustos Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla uçakların inişine kapatılmış, kısa bir süre sonra uçuşlar kademeli olarak tekrar başlatılmıştı.

Netanyahu, "Havalimanı normal şekilde açık ve çalışmaya devam edecek. Yoluna çıkacak olan, evine uçup gidecek." diyerek iş bırakan personeli tehdit etmişti.

İsrail Maliye Bakanlığı, grevin ülke ekonomisine maliyetinin 10 milyon dolar olduğunu kaydetmişti.

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