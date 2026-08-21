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Dünya
AA 21.08.2026 09:22

ABD'de charter uçağının düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi

ABD'de charter uçağının düşmesi sonucu uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de charter uçağının düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi

ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre, Alaska'nın başkenti Anchorage'in 725 kilometre batısında bulunan Cape Newenham Uzun Menzilli Radar Üssü'nde charter uçuşu yapan bir uçak düştü.

Uçaktaki 2 pilot ve 6 yolcu yaşamını yitirdi.

Charter uçuşun neden gerçekleştirildiğine ilişkin detay verilmedi.

Radar üssünün Pasifik Hava Kuvvetleri Bölgesel Destek Merkezi tarafından yönetildiği ve bu üssün, Alaska hava sahasında ve sınırlarında faaliyet gösteren hava araçlarını izleyen uzak radar üsleri ağının bir parçası olduğu bilgisi paylaşıldı.

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