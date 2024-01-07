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Gündem
AA 07.01.2024 18:47

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Tekrar milletimizin teveccühünü kazanacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'un 5 yıldır hizmet ve eser odaklı siyasetten yoksun olduğunu ifade ederek, "İnşallah 1 Nisan'da tekrar milletimizin teveccühünü kazanacağız. 'Yeniden İstanbul' diyerek kazanacağız, 'Yeniden AK Parti' diyerek kazanacağız" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Tekrar milletimizin teveccühünü kazanacağız
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'un 5 yıldır hizmet ve eser odaklı siyasetten yoksun olduğunu ifade ederek, "İnşallah 1 Nisan'da tekrar milletimizin teveccühünü kazanacağız. 'Yeniden İstanbul' diyerek kazanacağız, 'Yeniden AK Parti' diyerek kazanacağız. Murat Başkanım, 'Sadece İstanbul' diyerek kazanacağız, İstanbullular için kazanacağız" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki basın toplantısında konuşan Kabaktepe, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bugün sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklamadıklarını belirten Kabaktepe, aynı zamanda 1 Nisan'daki İBB başkanını da ilan ettiklerini söyledi.

AK Parti'nin yerel yönetimlerde bir marka, hizmet ve eserin adresi olduğunu dile getiren Kabaktepe, "İstanbul'umuzun 5 yıldır yoksun olduğu hizmet ve eser odaklılığı. İnşallah 1 Nisan'da tekrar milletimizin teveccühünü kazanacağız. 'Yeniden İstanbul' diyerek kazanacağız, 'Yeniden AK Parti' diyerek kazanacağız. Murat Başkanım, 'Sadece İstanbul' diyerek kazanacağız, İstanbullular için kazanacağız" diye konuştu.

"İstanbul'da çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmadık"

14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sürecini hatırlatan Kabaktepe, tüm milletvekili adayları ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kurum ile İstanbul'da çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmadıklarını kaydetti.

Kabaktepe, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi yaklaşık 3 aylık süreçte, İstanbul'da her zaman, herkese, her yerde, sadece gönül belediyeciliğinin yapıldığını göstermekle kalmayıp gönüllerin inşasını da yaparak milletin teveccühüyle 1 Nisan'a kavuşacaklarını kaydetti.

Kabaktepe, şöyle konuştu:

"AK Parti demek üretkenlik demek, çalışkanlık demek, gayret demek, birlik demek, kardeşlik demek, Türkiye demek, Türkiye Yüzyılı demek. AK Parti demek İstanbullunun tarihiyle, kimliğiyle, geçmişiyle, karakteriyle, özüyle, olması gerektiği haliyle buluşturacak belediye başkanını milletimizin önüne takdim etmek demektir."

Konuşmasını bir basın toplantısı gibi değil de miting konuşması gibi yaptığına işaret eden Kabaktepe, "Heyecanlıyım. 1 Nisan'ın heyecanı var. Yeniden İstanbul'da AK Parti belediyeciliğini getirmenin heyecanı var." diyerek sözlerini tamamladı.

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