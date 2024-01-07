Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaylarımızı tespit ederken ehil isimlerden olmasına dikkat ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada amaçlarının 31 Mart 2024 seçimleri için milletin huzuruna gerçek belediyecilik sözünü yerine getirecek adaylarla çıkmak olduğuna değinerek şunları söyledi:

"Bunun için adaylarımızı tespit ederken şehirlerinin Her Anında Hep Yanında olacak ehil isimlerden olmasına bilhassa dikkat ettik.

Aynı şekilde, AK Parti’nin hizmet belediyeciliğinden uzak şekilde yıllardır âdeta eziyet çeken il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza da bir çağrımız var.

Muhalefetin ideolojik dayatmaları ve korku siyaseti sebebiyle hak ettikleri hizmetlerden mahrum kalan vatandaşlarımıza 'Mecbur Değilsin, Şehrin Seninle Değişsin' diyoruz."

"Kendini şehrine hizmet etmeye vakfedecek belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz"

Nerede yaşarsa yaşasın hiç kimsenin hizmetsizliğe mahkûm olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir insanımızın beceriksizlere 'tıpış tıpış oy verme' mecburiyeti yoktur. İşte bu anlayışla: Kendini değil kentini düşünen… Laf değil proje üreten… Bahane değil çözüm peşinde koşan…Kendi hayatını değil halkın hayatını kolaylaştıran…Kibirle değil tevazuyla hareket eden…Velhasıl kendi bireysel amaçlarının değil şehrinin ve orada yaşayanların gündemiyle yatıp kalkacak, kendini şehrine hizmet etmeye vakfedecek belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz" diye konuştu.

Adaylara başarılar dileyen Erdoğan sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Mahallî seçim sürecinin ilk tanıtım toplantısında milletimizin huzuruna çıkardığımız, her birini kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirlediğimiz adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Mevla’m yolumuzu, bahtımızı açık etsin…"