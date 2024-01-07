Murat Kurum: Müjdelerimizi sevgili İstanbullulara vereceğiz

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı olarak açıklanan Kurum, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir İstanbul istediklerini belirten Kurum, davalarının lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle aday olarak ilan edildiğini söyledi.

Kurum, en başta böyle yüce bir görev için kendisini aday gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşlarına da ayrı ayrı teşekkür ettiğini dile getirdi.

İstanbul'a aday olmanın büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu vurgulayan Kurum, İstanbul'un, dünyada eşi benzeri olmayan, iki denizi, iki kıtayı birleştiren, medeniyetleri buluşturan bir şehir olduğunu ifade etti.

Kurum, ecdadın yolunda, Cumhuriyet'ten aldıkları güçle, al bayrağın gölgesinde, aydınlık yarınlar için hep birlikte geldiklerini belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki gerçek belediyecilik önce vatandaşımızın hanesinde olmaktır. Onun yanı başında olmaktır. Onun dertleriyle dertlenmek, sorunlarını çözmektir. Çözünceye kadar da yanından ayrılmamaktır. Bunu en iyi bilen ve yapan kimdir? Bizim teşkilatlarımız, AK Parti kadroları. Buradaki değerli arkadaşlarım, sizlersiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz"

Yarın sabahtan itibaren vatandaşlara, hedeflerini ve hayallerini hep birlikte anlatacaklarını söyleyen Kurum, beraber karar verip beraber çalışacaklarını kaydetti.

Kurum, hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aziz İstanbullular, ülkeme daima hizmet ettim. Tüm arkadaşlarımla birlikte bizi arayanlar, hep bir işin başında buldular. TOKİ'de ve Emlak Konut'ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için, insanımızın güvenli yaşam alanlarında hayat sürmesi için 20 yıl boyunca çalıştık, gayret ettik, ter döktük. Bu tecrübeyle bakanlık dönemimizde de yine Anadolu'nun ve İstanbul'un dört bir yanında insanımızın hayatına dokunan hizmetler yaptık. Yüzlerce millet bahçesi, vatandaşımızın tapu ve mülkiyet çözümleri, kentsel dönüşüm projeleri yaptık. Yeni yeşil, sanayi alanlarının, kent meydanlarının inşası, afetlerin ardından yüz binlerce yuvanın bu millete kazandırılması gibi eserlerle 81 ilimizin hemen hemen tüm ilçelerinde insanımızla bir olduk, beraber olduk ve işin sonunda da onların dualarını aldık."

Allah'a ne kadar şükretseler az olacağını ifade eden Kurum, "Bu 25 yıllık birikimle bugün gururla söylüyorum, bu aziz şehrin 39 ilçesinde imzamız, eserlerimiz var. Yedi tepesinde emeğimiz, alın terimiz var. Biz iyi günde, kötü günde teşkilatlarımızla, buradaki belediye başkanlarımızla birlikte daima İstanbulluların yanında olduk. Kartal'da, Kağıthane'de, Marmara Denizi'nde, Haliç'te, Silivri'de, Avcılar'da ekip olarak biz vardık. Çatalca'da, Sultanbeyli'de, Beykoz'da biz vardık. Ümraniye'de, Üsküdar'da Esenler'de, Tuzla'da, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Fikirtepe'de, Pendik'te biz vardık" dedi.

Kurum, kollarını boş yere sıvamadıklarını dile getirerek, "Afetlerde milletimiz için sıvadık. Müsilaj oldu, müsilajın giderilmesi için, bu sorunun çözümü için, kentsel dönüşüm için kollarımızı sıvadık. Biz mülkiyet sorunlarının çözümü için, yeni sosyal konutlar için, kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın yarınları için kollarımızı sıvadık" ifadelerini kullandı.

"İstanbul, ekonominin, finansın, bereketin merkezi olmalı" diyen Kurum, İstanbul'un ekonomisine katkı sunduklarını belirtti.

Kurum, İstanbul için 50-100 yıl sonrasını düşündüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İstanbul Finans Merkezi'mizi bu şehrimize armağan ettik. Biz İstanbul'un kültüründe de sanatında da vardık. Türlü eleştiriler yaptılar, hatırlayın ama biz sessizce çalıştık. Atatürk Kültür Merkezi'ni tamamladık. Biz İstanbul'umuzun yeşilinde de vardık. İstanbul'da 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçeleri yaptık. Biz hep çözüm tarafında olduk. Gaziosmanpaşa'da, Güngören Tozkoparan'da, Zeytinburnu Beştelsiz'de yine her türlü engelleme girişimine rağmen kentsel dönüşümü başlattık. Yani biz bahanelerin arkasına sığınmadık."

Kurum, asla farklı gündemler peşinde koşmadıklarına işaret ederek, "İstanbullu hemşehrilerime altını çizerek söylüyorum, bunlar yaptıklarımızın sadece küçük bir özetiydi. Bunları alt alta topladığınızda bile inanın mevcut Büyükşehir Belediye yönetiminin 5 yılda yaptığı işlerin katbekat fazlasını yaptığımızı göreceksiniz. İşte bizim ekibimizin İstanbul tecrübesi bu. Şimdi motivasyonumuz sadece İstanbul olacak" dedi.

"Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbul'umuza kazandıracağız"

Bu şehre hizmet etmenin sevda, aşk, heyecan istediğini vurgulayan Kurum, "Biz bunu Cumhurbaşkanımızla gördük, ondan öğrendik. Şimdi yine aynı ruhla, 94 ruhuyla, 'Türkiye Yüzyılı' idealimizle yeni eserleri İstanbul'umuza kazandıracağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Yollarında, caddelerinde şu anki ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, İstanbul'da artık değişim zamanının geldiğini belirterek, "Biz ekibimizle, arkadaşlarımızla hep birlikte İstanbul'da çok şey değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir, rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir, ihmalkarlıktır, algı belediyeciliğidir, İstanbul'da oluşan kargaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar, İstanbul'umuzu duraklama dönemine sokanlardır. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemi başlayacak." diye konuştu.

İstanbul'da sistemsizliğin son bulacağını kaydeden Kurum, "Öyle 'Arada bir İstanbul'da olayım.' demek yok. İstanbul'un her anında hep yanında olacağız. İhmalkarlık dönemi bitecek. İstanbul'un yarınları için hareket ederken kadınlarla, gençlerimizle çalışacağız. Bu hareket bir kadın hareketi, gençlik hareketi olacak. Enerjimizi, bizi ilgilendirmeyen konulara değil, İstanbul için çalışmaya harcayacağız. Özverisizlik dönemi bitecek. Bizim mişle, mışla, cekle, cakla işimiz yok." dedi.

Kurum, AK belediyeciliğin üç büyük kelimesi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu kelimeler; yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Biz, keyfimiz için değil, kentimiz için çalışacağız. Kendi geleceğim için değil, İstanbul'un geleceği için çalışacağım. İstanbul'da hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm farklılıklarımızla bir ve beraber olacağız. Hepimizin özü de sözü de İstanbul olacaktır. Ben 5 yıllık bakanlık dönemimde hep öyle çalıştım, ayağıma şantiye çamuru değdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ayağına şantiye çamuru değecek. Sırtına, İstanbul'un sabah rüzgarı vuracak. Yüzüne yağmur değecek, kar değecek. Daima işte, sokakta, milletimizle, aziz İstanbullularla birlikte olacağız."

İstanbul'un kendileri için hep 18 yaşında olduğunu söyleyen Kurum, "Gencecik, dinamik, hareketli ve 7/24 yaşayan bir şehrimiz. Gençliğimizle, enerjimizle, buradaki ekip arkadaşlarımızla birlikte laf değil iş üreteceğiz ve icraatsız İstanbul son bulacak. İstanbul Belediye Başkanı, tarihin karşısında saygıda kusur etmeyecek. Fatih'in karşısında ellerini bağlayacak, boynunu bükecek. Ve kimliksiz belediyecilik son bulacak." ifadelerini kullandı.

Kurum, 16 milyon İstanbullunun başkanı değil, 16 milyon İstanbullu kardeşinin dostu, yoldaşı olacağını belirterek, "Onlarla birlikte yol yürüyeceğiz. Vatandaşımız anlatacak, biz dinleyeceğiz. Halkımız isteyecek, biz hep birlikte yapacağız. Ortak akla, şeffaflığa, katılımcılığa hak ettiği değeri vereceğiz. Birlikte 'İstanbul' diyeceğiz, birlikte İstanbul olacağız. Reklamla, algı çalışmalarıyla, PR çalışmalarıyla, İstanbul'un kaynaklarını boşa harcamayacağız. Algıda usta olanların değil, alın teriyle usta olanların dönemini başlatacağız. Hep birlikte İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız. İstanbul'u hak ettiği değere ulaştıracağız." diye konuştu.

"Müjdelerimizi sevgili İstanbullulara vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı"nın en ihtişamlı ön sözünü İstanbul'da yazacaklarını dile getiren Kurum, "Şu anda tüm teşkilatımızla, bilim insanlarımızla, belediyecilikte marka olmuş isimlerle, tecrübeli yol arkadaşlarımızla harıl harıl çalışıyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu dostlarımızla beraber yüz günlük ve bir yıllık İstanbul Acil Eylem Planı'mızı hazırlıyoruz. Çok yakında inşallah proje tanıtım toplantımızla birlikte müjdelerimizi sevgili İstanbullulara vereceğiz" dedi.

"İstanbul'un bu mevcut karmaşasını hep birlikte gidereceğiz"

Kurum, açıklamasının ardından kendisine tekrar mikrofon uzatan basın mensuplarına, İstanbul gibi aziz bir kente hizmet edecek olmanın heyecanını yaşadığını, 31 Mart seçimleri için ekipçe yoğun mesai yapacaklarını söyledi.

İstanbul'u, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak için çalışacaklarını kaydeden Kurum, "İstanbullu kardeşlerimizin yanında olacağız. Onları dinleyeceğiz, anlayacağız, kadınlarımızla, gençlerimizle İstanbul'un bu mevcut karmaşasını, düzensizliğini hep birlikte gidereceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de konuşma yaptığı programın sonunda Kurum, kendisine destek vermek için gelen ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.