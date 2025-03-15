TİKA'dan ihtiyaç sahibi ülkelere gıda desteği

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Nepal'in çeşitli bölgelerinde yaşayan 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı ulaştırıldı.

Afganistan'da ise ramazan ayı münasebetiyle Farah vilayeti merkezi ile ilçelerinde gıda paketleri dağıtıldı, il yetimhanesi ve Farah Üniversitesinde iftar programları düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

TİKA ve Farah Sosyal İşler ve Çalışma Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen dağıtım programında, Farah vilayeti ve bazı ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda paketi ulaştırıldı.

Temel gıda malzemelerinden oluşan paketleri teslim alan aileler, TİKA'nın desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Törenin ardından Farah Yetimhanesindeki 150 çocuk ile Farah Üniversitesi'nde eğitimlerine devam eden 250 öğrenci için iftar sofrası kuruldu.