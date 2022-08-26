Bakanlık tarafından "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" prensibiyle gerçekleştirilen kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik denetimlerde, defter, kalem, silgi, kalemlik, okul çantası, çocuk ayakkabıları, okul formaları ve öğrenci kıyafetleri inceleniyor.

Bu kapsamda özellikle imalatçı ve ithalatçıların yoğun olduğu illere odaklanılırken ürünlerin etiket bilgileri, uyarı ve işaretlemeleri kontrol edilerek riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alınıyor.

Kimyasallara yönelik testler yapılıyor

Denetimlerde, ticaret denetmenleri tarafından riskli görülen ürünlerden numune alınırken akredite laboratuvarlarda çeşitli kimyasal ve fiziksel testler gerçekleştiriliyor.

Kırtasiye ürünleri, azo boyar maddeler, fitalat, ağır metaller, kurşun, PAH, benzen, uçucu organik bileşikler, kadmiyum ve DMF yönünden, kokulu silgiler, yapıştırıcılar ve sprey boyalar ise alerjen maddeler yönünden teste tabi tutuluyor. Okul kıyafetleri, azo boyar maddeler, organik kalay bileşikleri, nikel, kadmiyum ve nonilfenoller yönünden incelenirken elyaf içerik bilgilerinin doğruluğu da kontrol ediliyor.

Ayakkabılarda ise DMF, azo boyar ve krom VI gibi kimyasallar ile etiket bilgilerine yönelik testler yapılıyor.

Denetimler sonucu mevzuata aykırılık tespit edilen ürünlerin imalatçısı, ithalatçısı ya da dağıtıcısına, bu yıl için 9 bin 534 lira ile 681 bin lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanıyor. Kimyasal, fiziksel veya mekanik bileşenleri bakımından güvensiz olan ürünler için idari para cezasına ek olarak ürünün piyasadan toplatılması, imha edilmesi, tüketicilere duyurulması gibi işlemler yapılıyor. Güvensiz ürünler ilan ediliyor.

Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgiler, Bakanlıkça devreye alınan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilerle paylaşılıyor. Söz konusu sisteme, "www.guvensizurun.gov.tr" ve "www.gubis.gov.tr" adreslerinden erişim sağlanabiliyor.

Okul alışverişi sırasında dikkat edilecek hususlar

Bakanlık, tüketicilerin ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin uyarıda bulundu. Bu hususlar şöyle sıralandı: