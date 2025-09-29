Hafif Sağanak Yağışlı 13.6ºC Ankara
Gündem
AA 29.09.2025 22:08

THY'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Bu başarı ve gurur yolculuğunda vizyonuyla bizlere desteğini daima gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, bu büyük başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası THY ile ilgili açıklamalarına yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"THY olarak, 2002'de 65 uçağı olan butik bir havayoluyken bugün küresel havacılığın zirvesine uzanan tarihi bir yolculuğu gururla yaşıyoruz. Ortaya koyduğumuz stratejiyle, 100'üncü yılımıza 813 uçaklık filo ve 171 milyon yolcu hedefiyle hazırlanıyoruz. Daha verimli ve daha çevreci uçaklarımızla bayrağımızı yarınlarda da dünyanın her köşesinde gururla dalgalandıracağız. Bu başarı ve gurur yolculuğunda vizyonuyla bizlere desteğini daima gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, bu büyük başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

