Gündem
TRT Haber 29.09.2025 19:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin sosyal konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin sosyal konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 500 bin sosyal konut müjdesini açıkladı.

81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye bastıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz

"Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız"

Bu projede ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçirileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak. Dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizde vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimize paylaşacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konut Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Konut Projesi TOKİ
