Açık -1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.01.2024 02:25

THY uçakları denetimlerden başarıyla geçti

THY uçaklarına 39 ülkede yabancı otoritelerce yapılan 82 emniyet denetlemesinde, neredeyse sıfıra yakın bulguya ulaşıldı.

THY uçakları denetimlerden başarıyla geçti
[Fotograf: AA]

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, son bir yılda 39 ülkede şirket uçaklarına yabancı otoritelerce yapılan 82 emniyet denetlemesinde neredeyse sıfıra yakın bulguya ulaşıldığını duyurdu. 

Ekşi, uluslararası denetleme kuruluşlarınca THY uçaklarına yapılan "Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA)" testlerinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"En iyi hava yolları arasında yerimizi aldık"

72 THY uçağına SAFA denetlemesi yapıldığını ifade eden Ekşi, "Yabancı sivil havacılık otoriteleri tarafından, son 1 sene içinde 39 ülkede 55 meydanda 72 uçağımıza 82 emniyet denetlemesi yapıldı. Elde ettiğimiz bulgusuzluk değeri (0,25) ile en iyi hava yolları arasında yerimizi aldık" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
THY
Sıradaki Haber
Türkiye'nin Gazze diplomasisi devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:05
Türkiye'nin Gazze diplomasisi devam ediyor
01:56
Hamas'tan "İsrail ateşkes teklif etti" iddialarına yanıt: Resmi teklif ulaşmadı
02:00
Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem
01:03
ABD ve İngiltere Husi hedeflerine saldırı düzenledi
00:42
Ataşehir'de bir dairenin balkonu çöktü
00:35
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
Çamlıbel kış güzelliği ile hayran bırakıyor
Çamlıbel kış güzelliği ile hayran bırakıyor
FOTO FOKUS
Ömer Ali 15 ameliyatla hayata tutundu
Ömer Ali 15 ameliyatla hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ