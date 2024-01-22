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Gündem
TRT Haber 22.01.2024 19:47

Kıyıya vuran cansız bedenlere ilişkin açıklama

Bakan Yerlikaya, Antalya ve Muğla sahillerine vuran cansız bedenlerle ilgili sosyal medya hesabından "Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Kıyıya vuran cansız bedenlere ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız bedenin vurduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır.

Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir."

"Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor"

Cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebi ile Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali üzerine değinen Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hâkim rüzgârın Güney'den estiği; dalgaların Güney Doğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

Muğla’da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir.

Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."

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Ali Yerlikaya Antalya İçişleri Bakanlığı Muğla
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