PKK/YPG’nin Suriye'deki terör yapılanması bir bir çözülüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarıyla sıkışan teröristler teslim oluyor.

Terör örgütünün içindeki yapılanmalar da çöküyor. Onlardan biri de marjinal sol örgüt DKP/BÖG.

İddianamede çöküş süreci anlatıldı

DKP/BÖG terör örgütü üyesi bir terörist Habur'da teslim oldu. Teröristin itirafları, örgütün büyük oranda dağılma sürecine girdiğini ortaya çıkardı. Bu durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede de yer aldı. İddianamenin detaylarına TRT Haber ulaştı.

"Suriye'nin kuzeyinde yaşanan çatışma ortamında lider kadrodan da olmak üzere birçok kayıp verilmesi nedeniyle başlayan otorite boşluğu örgüt içi hizipleşmeye dönüşmüş, bunun sonucu olarak Mayıs 2018 ayı içerisinde örgütten kopan TDP kökenli bir grup DKP/Birlik adıyla ayrışmıştır. Bu ayrışma her iki kanatta da çözülmelere yol açmış, 2019 yılı itibarıyla örgüt mensuplarının birçoğu güvenlik güçlerine teslim olmuş veya yakalanmıştır. "

Örgüt üyelerinin avukatlığını üstlenen kişinin adını verdi

Terörist, ifadesinde, örgüt üyelerinin avukatlığını üstlenen Sinan Varlık ile ilgili bilgiler de verdi. İddiasına göre avukat Varlık, sadece örgüt üyelerinin davalarına bakmakla kalmadı, 2 kez gittiği Suriye'de silahlı eğitim de aldı. Hatta terör örgütüne eleman sağlanması için çalışmalar yaptı.

İtirafçı teröristin ifadesinde dikkat çeken bir başka isim daha yer aldı. Örgüte eleman toplayıp, Suriye'ye gönderme konusunda Mustafa Supi kod adlı Ecevit Piroğlu da etkin rol oynadı.

DKP/BÖG'ün elebaşı Piroğlu'nun başına konulmuş 10 milyon liralık ödül var. Halen Suriye'de bulunan Ecevit Piroğlu, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu’nun da kardeşi.

Avukat Sinan Varlık gözaltına alındı

İtirafçı terörist, avukat Sinan Varlık ile Ecevit Piroğlu arasında büyük miktarlarda alışveriş olduğunu söyledi, parayı ise PKK/YPG yolladı.

İfadenin ardından, avukat Sinan Varlık gözaltına alındı. 13-17 Ocak tarihleri arasında Suriye’de olduğunu doğruladı. Ancak oraya ‘avukat dayanışma platformu’ ile gözlem yapmaya gittiğini iddia etti.

Örgüt propagandası yapmakla suçlandı

Yapılan incelemede, Sinan Varlık'ın PKK/YPG yapılanmasına ilişkin 87 sayfalık sözde bir rapor hazırladığı anlaşıldı. Raporda YPG’nin propagandasının yapıldığı belirlendi.

Avukat Varlık, ifadesinde suçlamaları reddetti, somut delil olmadığını savundu.

Varlık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak"tan iddianame düzenlendi.

Haber: Hamza Çifçi