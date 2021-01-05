Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP Milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiasında bulunmuştu.

Süleyman Girgin, iddialarla ilgili olarak baba Sıddık Gültekin hakkında "iftira ve hakaret" suçlamasıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Girgin'in avukatı Pınar Alpay Tozun, müvekkilinin hak etmediği birtakım suçlamalara karşı, hakkını aramak için bu yola başvurduğunu söyledi.

Pınar Gültekin'in cinayeti davasında, genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı ise 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.