Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 14:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP'li Girgin'den Pınar Gültekin'in babasına suç duyurusu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin hakkında "iftira ve hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP Milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiasında bulunmuştu.
Süleyman Girgin, iddialarla ilgili olarak baba Sıddık Gültekin hakkında "iftira ve hakaret" suçlamasıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Girgin'in avukatı Pınar Alpay Tozun, müvekkilinin hak etmediği birtakım suçlamalara karşı, hakkını aramak için bu yola başvurduğunu söyledi.
Pınar Gültekin'in cinayeti davasında, genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı ise 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
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