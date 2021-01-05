Kardeşlik Derneği adlı sivil toplum örgütü, Ataklı'nın sözlerinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dernek, Ataklı'nın 4 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara yer verdi. Ataklı'nın Cumhurbaşkanı ve mevcut hükümete karşı, "Ona en büyük desteği veren cahilleştirilmiş ve yoksullaştırılmış halka ekmek veremez hale gelirse öfke farklı olur." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Suç duyurusunda bu ifadelerle, "halkın kin ve düşmanlığa tahrik edildiği" belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da suç duyurusunun ardından, Ataklı hakkında soruşturma başlattı.