Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 13:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çayyolu'ndaki evinin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı.
"Elhamdülillah rahmetle geldik"
Erdoğan, Bahçeli ile selamlaştıktan sonra yağmur nedeniyle şemsiyesini alarak "Elhamdülillah rahmetle geldik" dedi.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, görüşmenin ardından makam aracına kadar eşlik ederek uğurladı.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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