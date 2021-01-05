Yıldırım-1 Cudi Operasyonu kapsamında, 3 Ocak'ta Gabar Dağı bölgesinde terörist grup tespit edildi.



Bölgeye helikopter ile komando birlikleri indirildi. Jandarma Özel Harekat ve jandarma komando timleri araziyi taradı, teröristlerin bir mağarada saklandıkları tespit edildi.



Terörist grup, güvenlik güçlerinin "Teslim Ol" çağrılarına ateşle karşılık verdi.

Teröristlerin bulunduğu mağara SİHA ile vuruldu. Komandolar, mağaranın girişini el bombası ile genişletti.

2'si gri kategoride 5 terörist etkisiz



Operasyonda 2'si gri kategoride yer alan 5 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği mağara imha edildi.

Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Terör hedeflerinin imha edildiği anlar saniye saniye yansıdı.

