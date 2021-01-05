Bakan Soylu'dan Fethi Sekin paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin için yayımladığı mesajda, "Sana ve bu millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısında olası faciayı önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin için şehadetinin 4'üncü yılında anma mesajı yayımladı.
Bayraklaşan Şehitler vardır...— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) January 5, 2021
Bu ülke için canını hiçe sayarken, kahramanlığıyla tarihe ve geleceğe not düşen...#FethiSekin, bu Millet için canını feda eden Şehidimiz...
Sana ve bu Millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecek pic.twitter.com/E6JeJfA5Wv
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, "Bayraklaşan şehitler vardır. Bu ülke için canını hiçe sayarken, kahramanlığıyla tarihe ve geleceğe not düşen. Fethi Sekin, bu millet için canını feda eden şehidimiz. Sana ve bu millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek" dedi.
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